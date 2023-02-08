У Макрона підтвердили зустріч з Шольцом та Зеленським в Парижі

Сьогодні, 8 лютого, президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Олафом Шольцом, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN.

Єлисейський палац підтвердив, що сьогодні в вечері в Парижі відбудеться зустріч президентів Франції та України з канцлером Німеччини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський після візиту у Британії може направитися до Франції.

Крім того, за інформацією західних ЗМІ канцлер Німеччини Олаф Шольц також долучиться до зустрічі в Парижі.