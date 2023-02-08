Джонсон закликав Британію надати Україні винищувачі та танки

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав країну надати Україні винищувачі й танки, оскільки вони необхідні для перемоги над Росією, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Sky News.

"У нас є понад 100 літаків "Тайфун". У нас є понад 100 танків Challenger 2. Найкраще одноразове використання будь-якої з цих одиниць — це використання їх зараз для захисту українців — не в останню чергу тому, що так ми гарантуємо нашу власну довгострокову безпеку" , — заявив Джонсон.

За словами колишнього прем'єра, допомога Україні допоможе відтіснити російського диктатора й зробить світ безпечнішим.

"Зараз саме час дати їм саме те, що їм потрібно, щоб закінчити роботу" , — додав він.

Нагадаємо, на початку лютого експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон опублікував відео із Вашингтона, куди він літав для переговорів із високопоставленими політиками щодо посилення підтримки України.