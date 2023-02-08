Подоляк пояснив, навіщо Україні далекобійні ракети і що ними буде знищено

Подоляк пояснив, навіщо Україні далекобійні ракети і що ними буде знищено
Фото: president.gov.ua

Росіяни відсунули свої склади із озброєнням у глиб лінії фронту, що значно ускладнило їхнє знищення українським військовим, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє Новое время.

В ефірі телемарафону він наголосив, що далекобійні ракети також допоможуть ліквідувати склади з російським озброєнням в окупованому Криму.

"Є стратегічні склади у Криму, які забезпечують все угрупування по всій лінії фронту. Для того, щоб знищити ці склади та зменшити інтенсивність артилерійського вогню, нам потрібні саме ракети підвищеної дальності", — сказав Подоляк.

Він зазначив, що знищення складів допоможе у майбутньому уникнути боїв, які проходять на Бахмутському напрямку та на Донеччині в цілому.

"І зокрема зменшити кількість мобілізованих, я прямо скажу, нам потрібні ракети превентивної дії, щоб на дальній відстані це можна було робити", - наголосив він.

3 лютого прес-секретар Пентагону Патрік Райдер підтвердив, що до нового пакету військової допомоги Україні на 2,175 млрд доларів входять снаряди GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) з радіусом дії 150 км.﻿

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що після укладання контракту на виробництво GLSDB їх постачання займуть близько дев'яти місяців.

GLSDB – спільна розробка американської компанії Boeing та шведської Saab. Ці боєприпаси можна запускати з установок HIMARS і M270, які вже є в Україні, писав італійський військовий експерт Томас Тейнер. Для наведення на ціль GLSDB має інерційну навігаційну систему та використовує GPS. Після запуску бомба розгортає крила та фактично ширяє до своєї цілі.

Новини

Популярні теми форуму

analytics