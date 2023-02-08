Подоляк пояснив, навіщо Україні далекобійні ракети і що ними буде знищено

Росіяни відсунули свої склади із озброєнням у глиб лінії фронту, що значно ускладнило їхнє знищення українським військовим, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє Новое время.

В ефірі телемарафону він наголосив, що далекобійні ракети також допоможуть ліквідувати склади з російським озброєнням в окупованому Криму.

"Є стратегічні склади у Криму, які забезпечують все угрупування по всій лінії фронту. Для того, щоб знищити ці склади та зменшити інтенсивність артилерійського вогню, нам потрібні саме ракети підвищеної дальності" , — сказав Подоляк.

Він зазначив, що знищення складів допоможе у майбутньому уникнути боїв, які проходять на Бахмутському напрямку та на Донеччині в цілому.

"І зокрема зменшити кількість мобілізованих, я прямо скажу, нам потрібні ракети превентивної дії, щоб на дальній відстані це можна було робити" , - наголосив він.

3 лютого прес-секретар Пентагону Патрік Райдер підтвердив, що до нового пакету військової допомоги Україні на 2,175 млрд доларів входять снаряди GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) з радіусом дії 150 км.﻿

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що після укладання контракту на виробництво GLSDB їх постачання займуть близько дев'яти місяців.

GLSDB – спільна розробка американської компанії Boeing та шведської Saab. Ці боєприпаси можна запускати з установок HIMARS і M270, які вже є в Україні, писав італійський військовий експерт Томас Тейнер. Для наведення на ціль GLSDB має інерційну навігаційну систему та використовує GPS. Після запуску бомба розгортає крила та фактично ширяє до своєї цілі.