Омбудсмен: Росія намагається затягнути обмін полоненими з Україною

Омбудсмен: Росія намагається затягнути обмін полоненими з Україною
Фото: Facebook

Росія намагається затягнути обмін полоненими з Україною, для чого постійно вигадує нові відмовки, у тому числі й досить абсурдні, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.

"Сьогодні Уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила, що до неї звертаються матері й дружини українських військовополонених, які потрапили у полон з проханням не повертати їх додому", — написав він.

Український омбудсмен зазначив, що в Україні були випадки, коли російські військовополонені, які потрапили на фронт по мобілізації, відмовлялися від обміну та хотіли залишитися на підконтрольній Україні території. Крім того, є й ті, хто потрапляв до українського полону двічі.

Лубинець також підкреслив, що "Україна завжди дотримується Женевських конвенцій. Чого не можна сказати про Росію, яка регулярно порушує норми міжнародного права".

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