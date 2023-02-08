ЗМІ: Землетрус у Туреччині та Сирії забрав життя вже понад 11700 осіб

Кількість жертв внаслідок землетрусу, що стався в понеділок 6 лютого у Туреччині та Сирії, сягнула 11700 осіб, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє AFP.

Повідомляється, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган визнав "недоліки" після критики реакції його уряду на потужний землетрус, який забрав життя понад 11700 людей у Туреччині та Сирії.

Масштаби стихійного лиха, яке зрівняло з землею тисячі будівель і заблокувало під завалами невідому кількість людей, завадили операціям з надання допомоги, які і без того були ускладнені морозною погодою.

Ті, хто вижив, були змушені шукати їжу і притулок - а в деяких випадках безпорадно спостерігати, як їхні родичі кличуть на допомогу і зрештою безмовно зникають під завалами.

Постраждалі розповідають про заблокованих під завалами родичів:

"Мій племінник, моя невістка і сестра моєї невістки знаходяться в руїнах... Ми не можемо до них дістатися. Ми намагаємося поговорити з ними, але вони не відповідають... Ми чекаємо на допомогу. Минуло вже 48 годин".

Через три дні після землетрусу магнітудою 7,8 балів рятувальники продовжують витягувати з-під завалів людей, що вижили.