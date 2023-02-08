РосЗМІ: Росія заборонила в'їзд для ще 77 громадян США

У Росії заборонили в'їзд 77 громадянам США, які підтримують Україну у війні проти російських окупантів. У міністра закордонних справ Сергія Лаврова такі "санкції" назвали "жорстким бумерангом", повідомляє Ділова столиця.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

Серед 77 громадян США, яким заборонили в'їзд до Росії є "губернатори та окремі представники штатів". Їхні імена російські пропагандисти не афішують.

Також у Росії побідкались на санкції, які за попередньою версією пропагандистів "тільки корисні РФ".

"Будь-які ворожі дії проти Росії, включно з розкручуванням санкційної спіралі, отримають відсіч і вдарять бумерангом по самих США" , — заявили у міністерстві Лаврова.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про нові санкції проти кремлівських еліт та організацій, що постачають військову техніку.