Сунак: Британські танки Challenger 2 будуть в Україні вже у березні

ЗСУ будуть використовувати танки Challenger 2 на фронті вже наступного місяця, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у середу, 8 лютого, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє The Guardian.

Сунак після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським повідомив, що Британія «прискорює» передачу техніки для ЗСУ, щоб «гарантувати, що вона досягне лінії фронту найближчими днями і тижнями, а не місяцями або роками».

За його словами, українські екіпажі, які прибули до Британії минулого тижня, будуть використовувати основні бойові танки Challenger 2 для захисту України наступного місяця.

"Ми маємо озброїти Україну в короткостроковій перспективі, але ми маємо підтримувати Україну у довгостроковій перспективі. Ваша країна більше не може бути такою вразливою для нападу" , — сказав британський прем'єр.

Глава Міноборони Британії Бен Воллес 16 січня підтвердив, що його країна передасть Україні 14 танків Challenger 2. Уоллес зазначив, що його країна першою передасть ЗСУ західні танки.

29 січня стало відомо, що українські танкісти прибули на навчання до Великобританії.