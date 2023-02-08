Сунак підтвердив, що Британія почне навчання українських пілотів та піхоти

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтвердив, що британські інструктори почнуть навчання українських морських піхотинців і пілотів літаків, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє ВВС.

Сунак зазначив, що Британія прискорюватиме поставки зброї для України.

"Я запевняю вас, що Британія буде й надалі підтримувати вас" , — заявив прем'єр.

8 лютого Зеленський перебуває у Лондоні з офіційним візитом. Це його другий закордонний візит після поїздки до США та перший до Великої Британії за цей час.

Близько 12:30 літак із українським лідером приземлився в аеропорту Лондона.

Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком, а потім виступив у парламенті. Після цього відбулась зустріч із королем Чарльзом III.

Під час виступу у парламенті Зеленський сказав депутатам, що передасть королю вдячність від усіх українців за підтримку, яку той виражав ще тоді, коли він був принцом Уельським.

Глава держави також відвідав українських військових, які проходять навчання та підготовку на території країни.