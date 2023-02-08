Блінкен: Фінляндія та Швеція вже скоро зможуть вступити до НАТО

Фінляндія та Швеція, які в травні минулого року заявили про спільний намір вступити до оборонного альянсу, вже скоро зможуть вступити в НАТО, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Сьогодні, 8 лютого, в державному департаменті США Державний секретар Ентоні Блінкен зустрівся з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Blinken says it 's time to complete the process of Sweden and Finland joining NATO pic.twitter.com/aCyuYifWzJ — Bellum Report (@BellumReport) February 8, 2023

"Саме зараз настав час завершити процес вступу Фінляндії та Швеції до НАТО" , - наголосив Блінкен.

Нагадаємо, днями Фінляндія заявила, що готова вступити в НАТО без Швеції, якщо Туреччина чи Угорщина ратифікують лише її заявку на вступ до альянсу.

Нагадаємо, 17 травня 2022 року президент Фінляндії Саулі Нііністе та король Швеції Карле XVI Кустаа заявили в королівському палаці Швеції, що вони одностайно вирішили подати заявку на членство в оборонному альянсі НАТО.

Проте нещодавно турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що не погодить заяву Швеції до НАТО.

Водночас західні ЗМІ повідомляють, що Туреччина близька до рішення затвердити вступ Фінляндії до НАТО.