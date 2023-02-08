Зеленський: Без винищувачів та далекобійних ракет є ризик застою у війні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що без винищувачів, далекобійних ракет та достатньої кількості боєприпасів війна може перейти у стан «застою», повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Guardian.

Виступаючи на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком, Зеленський наголосив, що Україні необхідні винищувачі, ракети більшої дальності та достатньо боєприпасів.

"Без зброї, яку ми зараз обговорюємо, та зброї, яку ми щойно сьогодні обговорювали з Ріші, і того, як Великобританія збирається допомогти нам, ви знаєте, все це дуже важливо. Без цього був би застій, який ні до чого хорошого не призведе" , — переконаний президент.

Він подякував Британії, яка «нарешті почула нас щодо цього» і сподівається, що інші союзники приєднаються до надання такої зброї.

8 лютого Зеленський прибув до Лондона з офіційним візитом. Це його другий закордонний візит після поїздки до США та перший до Великобританії за цей час.

Президент виступив у британському парламенті і закликав Лондон передати Україні бойові літаки.

Він також зустрівся з королем Великобританії Чарльзом III.