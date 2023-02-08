Міністр оборони Литви приїхав до України та зустрівся з Резніковим

Сьогодні, 8 лютого, до України завітав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter міністра оборони України Олексія Резнікова.

Резніков повідомив, що сьогодні зустрівся зі своїм литовським колегою, який вже вдруге прибув до України з початку повномаштабного вторгнення Росії.

"Сьогодні ми знову зустрілися та узгодили подальші кроки, щоб побороти терористичну державу. Україна стоїть поруч з Литвою. Литва поруч з Україною" , - наголосив український міністр.

Крім того, він зазначив, що Анушаускас був першим міністром оборони, який відвідав Україну на початку російського вторгнення.

Нагадаємо, вчора Анушаускас у Twitter показав фото з навчань українських захисників, які протягом двох тижнів проходили навчання на зенітних установках L-70 у Литві.