РФ підготувала для наступу тисячі бронемашин, сотні винищувачів – ЗМІ

Російські окупанти уже підготували для майбутнього наступу 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗВ, 400 винищувачів і 300 вертольотів.﻿﻿ Про це йдеться в матеріалі видання Foreign Policy з посиланням на військового чиновника на умовах анонімності, повідомляє Українська правда.

"Росія почала озброюватися і окопуватися для майбутнього наступу. За оцінками українських військових, Росія вже має 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артилерійських систем, 810 реактивних систем залпового вогню радянських часів, таких як "Град" і "Смерч", 400 винищувачів і 300 вертольотів, готових до нової хвилі атак" , - пише Foreign Policy.

За оцінками українських офіційних осіб, чисельність російських військ в Україні перевищила 300 000 осіб.

Наразі російська присутність в Україні значно перевищує сили вторгнення, які президент Росії Володимир Путін використав для в лютому 2022 року, і цього разу вони сконцентровані на сході України.

За словами високопоставленого американського військового чиновника, Пентагон назвав російські війська, які вже були перекинуті на поле бою "погано оснащеними, погано навченими і поспішними".

Пентагон вважає, що Кремль почав відправляти десятки тисяч військових, щоб замінити втрати, понесені в боях за міста Бахмут і Соледар на Донбасі, але у Києві переконані, що Путін може піти ще далі, мобілізувавши нові війська до 24 лютого.

"Це набагато більше, ніж під час першої хвилі. Вони не звертають уваги на будь-які жертви або втрати" , - сказав український військовий чиновник на умовах анонімності.

Український чиновник також сказав виданню, що Україна очікує "в найближчі 10 днів нове, величезне вторгнення".

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що очікує сплеску російських операцій у зв'язку з наближенням річниці вторгнення 24 лютого.

Аналітики та українські чиновники очікують, що наступ, який назріває, буде зосереджений на сході України.