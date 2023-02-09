Кількість загиблих внаслідок землетрусів в Туреччині і Сирії сягнула 12 тисяч

Кількість загиблих людей внаслідок потужних землетрусів в Туреччині та Сирії сягнуло 12049 людей.﻿ Про це, з посиланням на NBC News, пише Антон Малиновський, РБК-Україна.

Так, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що в його країні загинуло не менш ніж 9057 людей, а 52 979 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості. 8000 людей вдалося врятувати.

В Сирії загинуло мінімум 2992 людини, ще 24800 зазнали поранень.

Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський, наказав відправити до Туреччини гуманітарну допомогу. Також туди виїхали українські рятувальники, які допоможуть у розборі завалів.