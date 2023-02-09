Starlink обмежує використання Україною інтернету для управління дронами

Компанія SpaceX вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками в регіоні під час війни країни з Росією, повідомляє Економічна правда.

Супутниковий інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX, який забезпечив українським військовим широкосмуговий зв'язок для захисту від російських військових, "ніколи не призначався для використання в якості зброї", заявила Гвінн Шотвелл, президент і головний операційний директор SpaceX, під час конференції у Вашингтоні.

"Однак українці використали його ненавмисно і не в рамках жодної угоди" , – сказала вона.

Пізніше в розмові з журналістами Шотвелл послалася на повідомлення про те, що українські військові використовували сервіс Starlink для управління безпілотниками.

Україна ефективно використовує безпілотні літальні апарати для виявлення позицій противника, ведення вогню на великі відстані і скидання бомб.

"Є речі, які ми можемо зробити, щоб обмежити їхню здатність робити це" , – сказала вона, маючи на увазі використання Starlink з безпілотниками.

"Є речі, які ми можемо зробити і вже робимо" , – додала вона.

Шотвелл відмовився повідомити, яких заходів вжила SpaceX.

За словами Шотвелл, використання безпілотників Starlink виходить за рамки угоди, яку SpaceX уклала з українським урядом, додавши, що контракт був призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового інтернету лікарням, банкам і сім'ям, які постраждали від російського вторгнення.

"Ми знаємо, що військові використовують їх для зв'язку, і це нормально. Але ми ніколи не хотіли, щоб вони використовували його в наступальних цілях" , – сказала вона.

SpaceX приватно доставила в Україну вантажівки з терміналами Starlink, що дозволяє військовим країни спілкуватися, підключаючи їх і з'єднуючи з майже 4 000 супутників, які SpaceX вже запустила на низьку навколоземну орбіту.

Уряди таких країн, як США і Франція, оплатили інші поставки терміналів Starlink на додаток до тих, що були профінансовані SpaceX у приватному порядку.

Росія намагалася заглушити сигнали Starlink в регіоні, хоча SpaceX протидіяла цьому, посилюючи програмне забезпечення сервісу, заявив Ілон Маск, генеральний директор компанії.