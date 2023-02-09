Втрати Росії перевалили за 135 тисяч солдатів – Генштаб

Втрати Росії перевалили за 135 тисяч солдатів – Генштаб
Фото: Facebook

За даними Генерального штабу﻿ ЗСУ, лише минулої доби українські захисники знищили понад 900 окупантів, 10 ворожих бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем та 6 БПЛА.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 09.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 135 010 (+910) осіб ліквідовано,
  • танків - 3255 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 6 468 (+10) од.,
  • артилерійських систем – 2 244 (+8) од.,
  • РСЗВ – 463 (+2) од.,
  • засобів ППО – 232 (+4) од.,
  • літаків – 295 (+0) од.,
  • вертольотів – 285 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 967 (+6) од.,
  • крилатих ракет - 796 (+0) од.,
  • кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 121 (+9) од.,
  • спеціальної техніки – 211 (+0) од.

Дані уточнюються.

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