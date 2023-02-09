Зеленський прибув до Брюсселя для участі у саміті ЄС

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя у компанії президента Франції Еммануеля Макрона. Фото зустрічі президентів України та Франції у своєму Twitter опублікувала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

"Ласкаво просимо до Брюсселя, любий Володимире Зеленський. Серце європейської родини, до якої належить Україна. Ми підтримуватимемо Україну на кожному кроці до нашого Союзу" , - написала глава Єврокомісії.

Зеленський і Макрон прибули разом до Брюсселя з Парижа, де напередодні вони мали спільну вечерю разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Очікується, що у Брюсселі Зеленський візьме участь у саміті лідерів ЄС та виступить у Європейському парламенті. Останнє підтвердила голова Європарламенту Роберта Метсола.