ГУР про наступ РФ на Донбасі: загострення буде, інші напрями – для відволікання

Головне управління розвідки Міністерства оборони прогнозує військове загострення на Донбасі через новий наступ загарбників, активізація бойових дій росіян на інших напрямках можлива з метою відволікання сил захисників.

"Загострення буде. Головна мета, це, власне, Схід і Донбас. Інші напрями також можуть бути уражені, але йдеться переважно, скажімо, про відволікання, відтягування українських сил і коштів" , - заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За даними розвідки, президент Росії Володимир Путін ставив завдання перед військовим керівництвом вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей до кінця березня.

Однак, пояснив Юсов, Кремль багато разів змінював терміни.

"І на цей раз у них нічого не вийде" , - вважає представник ГУР.

Він нагадав, що на території Росії продовжується мобілізація, зараз в Україні вже перебуває 300 тисяч окупантів. За словами Юсова, йдеться про зростання чисельності, але не якості військових РФ.