NYT: Британія могла б передати Україні 30 літаків Typhoon

Президент Володимир Зеленський під час свого несподіваного візиту у Лондон попросив Велику Британію забезпечити його країну винищувачами. Висловивши подяку за британську надійну і швидку військову підтримку, український президент все ж попередив, що літаки тепер гостро необхідні, щоб придушити новий наступ Росії, яка вже почала стягувати війська на схід України, пише New York Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Досі британський уряд відкидав український запит, так само як і США і інші країни НАТО, боячись, що бойові літаки можуть призвести до ескалації протистояння з Росією. Але прем’єр-міністр Ріші Сунак оголосив, що Британія почне вчити українських пілотів літати на літаках стандартів НАТО. При цьому, він послав сигнал про відкритість до подальшої передачі винищувачів.

«Коли йдеться про бойові літаки, звісно, вони частина розмови. Ніщо не прибрали зі столу» , - сказав Сунак під час спільної прес-конференції з Зеленським на військовій базі на півдні Англії.

Однак, підготовка пілотів вимагає більше часу. І це важче зробити, ніж навчити солдатів користуватися західними танками. Найбільш вірогідно Британія могла б експортувати в Україну винищувачі Eurofighter Typhoon. Ними важко керувати і їх не просто обслуговувати, - кажуть аналітики.

«Також не відомо, чи є у Британії достатня кількість літаків, щоб це вплинуло на ситуацію. В країни є лише близько 30 Typhoon старшого покоління, які могли б стати доступними, згідно з даними оборонно-розвідувальної компанії Janes» , - пише видання.

New York Times допускає, що навіть сама роль літаків у війні була б обмеженою, зважаючи на широке застосування ракет і безпілотників, а також на ефективність систем ППО України і Росії.

«Попри всю символічну цінність, аналітики кажуть, що винищувачі вплинули б на поле битви менше, ніж танки» , - пише видання.

«В якийсь момент доведеться запитати, де Україна збирається їх використовувати. Ніхто не хоче, щоб передові літаки просто стояли на українських злітних смугах, де росіяни зможуть по них легко вдарити» , - сказав заступник генерального директора аналітичного центру RUSI Малкольм Чалмерс.

Однак, пославши сигнал про відкритість до передачі винищувачів, Британія може зіграти роль каталізатора, як це було в питанні танків. Минулого місяця британське рішення передати Україні 14 танків Challenger 2, а також артилерійські системи і боєприпаси, підштовхнуло неохочих Німеччину і США відправити свої бойові машини.