Politico: Китай не хоче, щоб ЄС говорили про «повну перемогу» України

Посол Китаю в ЄС Фу Конг поставив під сумнів заклики Заходу допомогти Україні досягти «повної перемоги» у війні з Росією. Ці його коментарі прозвучали за день до візиту президента Володимира Зеленського в Брюссель, пише Politico, повідомляє Дзеркало тижня.

Також китайський дипломат розкритикував ЄС за «ерозію» його зобов’язань в питанні Тайваню. Він застеріг, щоб «високопосадовці інститутів Євросоюзу» припинили відвідувати Тайбей.

Провокативні коментарі Фу Конга щодо України і Тайваня, які залишаються в центрі найбільш чутливих геополітичних протиріч між Китаєм і Заходом, прозвучали на тлі підготовки візиту Сі Цзіньпіна в Москву, який анонсував російський уряд. Наполягаючи на тому, що російсько-український «конфлікт» був «неминучою» темою розмови, Фу Конг сказав, що Пекін, зрештою, користується багатогранною «традиційною дружбою» з Москвою.

«Відверто кажучи, ми доволі занепокоєні можливою ескалацією цього конфлікту. І ми не віримо, що лише постачання зброї насправді вирішить проблему» , - сказав китайський посол під час події в Центрі європейської політики в Брюсселі.

«Ми занепокоєні тим, що люди говорять про здобуття повної перемоги на полі битви. Ми вважаємо, що правильно було б зайняти місце за столом переговорів» , - додав Фу Конг.

Його коментарі прозвучали в день, коли Зеленський прибув з візитом в Лондон. Це була його перша поїздка в Західну Європу з початку повномасштабного вторгнення Росії минулого року. Politico з посиланням на помічників українського президента пише, що Сі Цзіньпін ніколи не мав телефонних розмов з Зеленським. Хоча Путіну він телефонував багато разів за минулий рік.

Ідею «повної перемоги» України у війні найбільше підтримують країни Балтії і Східної Європи. Президент Франції Еммануель Макрон теж пообіцяв підтримати «перемогу» України. Але повторюючи позицію Сі Цзіньпіна, Фу Конг сказав, що потрібно подбати про «занепокоєння в питанні безпеки обох сторін»: України і Росії. Китайський дипломат також відкинув порівняння між Україною і Тайванем, які зіштовхнулися з військовими загрозами з боку озброєного ядерною зброєю сусіда.

«Я повинен прямо заявити, що українська криза і тайванське питання - це дві абсолютно різні речі. Україна - незалежна держава, а Тайвань - частина Китаю. Тому не можна не може бути порівнянь між двома питаннями» , - наголосив він.

Посол Китаю також розкритикував ЄС за його підходи до Тайваню.

«Сьогодні ми бачимо певну ерозію базових зобов’язань. Ми бачимо, що парламентарі і високопосадовці з інститутів ЄС теж відвідують Тайвань» , - сказав китайський дипломат.

Єврокомісія не оприлюднила деталі візиту своїх представників на Тайвань. Європейська служба зовнішніх справ - дипломатичне крило ЄС - не відповіло на запити видання про коментар. Посол Фу Конг сказав, що якщо ЄС підпише інвестиційну угоду з Тайванем, це буде «фундаментальною зміною… або сколихне саму основу» відносин ЄС і Китаю.