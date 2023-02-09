Президент Євроради назвав три ключові напрямки підтримки України

Європейський союз повинен підтримувати Україну за трьома напрямками. Мова йде про військову допомогу, просування формули миру та євроінтеграцію України, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява президента Євроради Шарля Мішеля на прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Мені здається, наступні тижні будуть вирішальними. Тому нам потрібно залишатися згуртованими та тверезими. Нам потрібно надавати підтримку за трьома напрямками. Перший напрямок - військовий. Ми вже говорили, що ви отримаєте максимальну кількість зброї. Це і системи ППО, і танки, і інша військова техніка" , - сказав Мішель.

За словами президента Євроради, іншим напрямок повинна стати українська формула миру.

"Ми хотіли б заявити вам чітко та відкрито, що ми підтримуємо вашу ініціативу, щоб статут ООН та міжнародне право були дотримані безкомпромісно. Це політична битва і ми хочемо незабаром провести саміт заради миру, щоб надіслати правильний меседж світу" , - додав він.

Мішель підкреслив, що третім ключовим напрямком повинна стати євроінтеграція, оскільки Україна зробила вибір, "який ми почули ще на майдані, це користь на користь свободи, демократії та ЄС".

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Брюсселі. Він виступив у Європейському парламенті, а потім на засідання Європейської ради.