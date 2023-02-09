Литва передасть Україні 36 ЗРК для збивання іранських дронів

Уряд Литви передасть Україні 36 зенітно-ракетних комплексів, які допоможуть протидіяти іранським безпілотникам. При цьому Вільнюс підготував 15 інструкторів ЗРК, які навчатимуть українських військових, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас на пресконференції в Ukraine Media Centre.

"Ми вже завершили навчання 15 інструкторів, які будуть готові працювати на території України і готувати українських військових. Також ми передаємо Україні 36 зенітно-ракетних комплексів, які можуть ефективно протидіяти дронам" , - заявив він.

Зі свого боку міністр оборони України Олексій Резніков розповів, що Литва підготувала інструкторів, які погодилися на території України навчити українських військових.

"Хочу відзначити важливість того, що литовська сторона готує не просто операторів ЗРК, а саме інструкторів, які потім зможуть навчити наших військових. Тобто, вони тренують тренерів" , - заявив він.

Нагадаємо, вчора міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас прибув до України із робочим візитом.