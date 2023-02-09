Данілов: Деякі діячі гадають про корейський варіант для України, але такого не буде

Деякі діячі намагатимуться запропонувати варіант 38-ї паралелі між Північною Кореєю та Південною Кореєю для України, але такого ніколи не станеться, заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю Report він наголосив, що Кремль працює над цим питанням.

"Сьогодні деякі діячі потай роблять дуже серйозні речі. Вони намагатимуться запропонувати нам варіант 38-ї паралелі між Північною Кореєю та Південною Кореєю. Сьогодні активізувалися Медведчуки, які називають себе політтехнологами, учасниками опозиційної платформи та внутрішнього фронту. Вони намагаються вирішити це питання, ведуть переговори, проводять зустрічі. Я можу сказати, що цього ніколи не станеться" , - сказав Данілов.

Він наголосив, що українське суспільство ніколи не погодиться на розпад країни. За Конституцією Україна єдина і такою вона залишиться.

Олексій Арестович, який нещодавно звільнився з посади позаштатного радника Офісу президента після скандальних заяв про причини трагедії у Дніпрі, знову привернув увагу до своїх висловлювань — цього разу про сценарій «двох Корей» для України.