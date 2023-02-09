WSJ: Фінляндія не передаватиме танки Україні, доки не вступить у НАТО

Фінляндія не планує безпосередньо передавати танки Україні доти, доки не приєднається до НАТО, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Неназваний високопосадовець Альянсу заявив, що влада Фінляндії дала зрозуміти: прямі поставки танків Україні, ймовірно, відкладаються, поки країна офіційно не приєднається до НАТО.

При цьому навіть після вступу до альянсу Фінляндія, у розпорядженні якої близько 240 танків, зможе передати лише невелику кількість, заявив він. Видання зазначає, що зараз приєднання Фінляндії до НАТО відкладається через позицію Туреччини.

Міністр оборони Фінляндії Мікко Савола заявляв, що країна візьме участь у постачанні Україні танків Leopard, однак її внесок буде невеликим.﻿

24 січня президент Фінляндії Саулі Ніїністе підтвердив, що його країна розглядає питання передачі Україні танків Leopard, але вважає, що краще створити танковий підрозділ разом із європейськими партнерами.