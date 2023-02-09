Подоляк: Россия уже начала новое масштабное наступление

Війська РФ вже розпочали новий масштабний наступ, про який попереджала українська розвідка, повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє Новое время.

В ефірі телемарафону Подоляк повідомив, що сьогодні масштабні активні бойові дії продовжуються у Луганській та Донецькій областях.

"Коли всі очікували наступу, це і є той самий наступ, він уже почався" , - заявив він.

Радник зазначив, що наступ окупантів не припинявся, але періодично РФ посилює тиск на фронті кількістю людей, які відправляються на смерть.

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що Україна не виключає нового наступу Росії в лютому.

За даними Bloomberg, російський диктатор Володимир Путін розраховує, що новий наступ армії РФ у лютому-березні 2023 року дозволить окупантам перехопити ініціативу у ЗСУ. При цьому він налаштований вести війну проти України багато років.