Гайдай: Росіяни вже розпочали новий наступ у Луганській області

Російські загарбники розпочали новий наступ у Луганській області, проте Сили оборони України успішно відбивають ворожі атаки, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Основні зусилля росіяни зосередили на Кремінському напрямку. Успіху окупанти не мають" , — йдеться у заяві.

Фактично Гайдай підтвердив, що росіяни почали наступ у Луганській області, де фіксують загострення ситуації вже протягом останнього тижня.