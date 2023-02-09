Гайдай: Росіяни вже розпочали новий наступ у Луганській області
Російські загарбники розпочали новий наступ у Луганській області, проте Сили оборони України успішно відбивають ворожі атаки, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Основні зусилля росіяни зосередили на Кремінському напрямку. Успіху окупанти не мають", — йдеться у заяві.
Фактично Гайдай підтвердив, що росіяни почали наступ у Луганській області, де фіксують загострення ситуації вже протягом останнього тижня.
"На Сватівсько-Куп‘янському напрямку та у Білогорівці ситуація абсолютно контрольована", — додав глава області.