Данiлов: У росіян немає сил для захоплення Києва, але можуть атакувати шляхи постачання зброї

Російські окупанти можуть атакувати шляхи постачання зброї від партнерів на заході України, але вони не мають сил для захоплення Києва, повідомляє Новое время.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю східноєвропейському бюро Report.

"В них немає сил для захоплення Києва. Більше того, наше суспільство цього не допустить. Щодо західних областей, вони спробують перерізати нам шляхи постачання зброї. Ми готові до такого сценарію, розуміємо, що відбувається і дамо гідну відсіч" , - сказав він.

Данілов нагадав, що 24 лютого, коли розпочалася активна фаза війни з Росією, в Україну ніхто не вірив.

"Всі вважали, що ми за короткий проміжок часу програємо цю війну та будемо знищені. Не варто приховувати, що Путін усіх ввів в оману. Усі повірили в силу Путіна, у те, що в нього друга за силою армія у світі, що він забере собі Україну. Ми ж довели, що здатні захищати свою країну, і захищатимемо її й надалі" , — наголосив секретар.

Напередодні член комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський повідомляв, що у Білорусі не сформовано наступальних ударних угруповань ворога.

Загрози нової атаки на Київ із півночі, за його даними, наразі немає.