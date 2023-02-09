Резніков припускає, що союзники можуть передати ЗСУ бойові кораблі

Глава Міноборони Олексій Резніков натякнув, що у майбутньому ЗСУ можуть отримати бойові кораблі, повідомляє Новое время.

«Лише рік тому ніхто не повірив би, що у ЗСУ будуть на озброєнні Stinger. Литва стала першою державою, яка передала нам ці переносні зенітно-ракетні комплекси. Отже, чи може зараз хтось стверджувати, що отримати бойові судна неможливо?» - пише Резніков у Twitter.

Він також опублікував фото із литовським колегою Арвідасом Анушаускасом на борту корабля.

Фото: Oleksii Reznikov/Twitter

Раніше Анушаускас повідомляв, що уряд Литви передасть Україні 36 зенітно-ракетних комплексів із протидії безпілотникам.