Українські військові прибули до Бельгії для навчання на підводних дронах
До Бельгії прибули українські військові для навчання управлінню підводними дронами, повідомляє Новое время.
Про це повідомила міністр оборони Бельгії Людовін Дедондер.
"Сьогодні ми вітаємо українських солдатів у Бельгії в рамках місії EUMAM", - йдеться у повідомленні.
Військові пройдуть навчання на підводних системах, поставлених Бельгією до України.
"Я висловила їм свою глибоку підтримку і віддала честь за мужність, виявлену протягом майже року", — додала міністр.
У листопаді 2022 року Європейський Союз офіційно запустив тренувальну місію для українських бійців. Тоді планувалося, що в рамках місії EUMAM буде підготовлено до 15 тисяч військових.