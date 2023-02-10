Times: ЗСУ готові використати британські ракети для ударів у Криму

За даними The Times, ЗСУ готові використовувати британські ракети великої дальності для завдання ударів по цілям окупантів у Криму, повідомляє Новое время.

Співрозмовник The Times підтвердив, що слова президента Володимира Зеленського про знищення російських військових об'єктів "в глибині окупованих територій" за допомогою ракет великої дальності мають на увазі можливість ударів по Криму.

За його словами, Київ готовий до подібних дій.

3 лютого прес-секретар Пентагону Патрік Райдер підтвердив, що до нового пакету військової допомоги Україні на 2,175 млрд доларів входять снаряди GLSDB ( Ground-Launched Small Diameter Bomb) з радіусом дії 150 км.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що після укладання контракту на виробництво GLSDB їх постачання займуть близько дев'яти місяців.

GLSDB – спільна розробка американської компанії Boeing та шведської Saab. Ці боєприпаси можна запускати з установок HIMARS і M270, які вже є в Україні, писав італійський військовий експерт Томас Тейнер. Для наведення на ціль GLSDB має інерційну навігаційну систему та використовує GPS. Після запуску бомба розгортає крила та фактично планує до своєї мети.