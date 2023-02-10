Макрон не виключає постачання літаків Україні, але не вважає це пріоритетом

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що у військовій допомозі Україні він віддає перевагу "більш корисній" і "швидшій" зброї, ніж бойові літаки, повідомляє Європейська правда.

Винищувачі "за жодних обставин" не можуть бути поставлені "в найближчі тижні", зазначив Макрон рано вранці цієї п'ятниці.

"Я не виключаю абсолютно нічого" , - заявив він водночас.

Але "це не відповідає потребам сьогоднішнього дня", стверджує Макрон і вважає, що за краще допомагати Україні в інших "пріоритетах", таких як поставка гармат Caesar, про яку було оголошено минулого тижня.

Під час свого європейського турне в середу і четвер український президент наполягав на тому, що його країні потрібні винищувачі, щоб покласти край війні, яку веде Росія.

Президент Макрон запевнив, що його "дуже глибока і дуже точна дискусія" з Володимиром Зеленським у середу в Парижі підкреслила, що пріоритетом має бути "зробити все, щоб допомогти (Україні) вистояти в найближчі тижні", і "провести корисні операції навесні-влітку, якщо ми хочемо мати можливість потім паралельно здійснювати дипломатичні дії".

"Важливо, щоб союзники надавали перевагу найбільш корисним і найшвидшим матеріалам" , - додав він, вважаючи, що гармати Caesar і зенітно-ракетні комплекси середньої дальності MAMBA, поставлені Францією, відповідають цим критеріям.

За його словами, необхідно інтенсифікувати поставки "артилерійських елементів, що дозволяють здійснювати наземні наступи або чинити опір", наполягав він, пообіцявши попрацювати над цим найближчими днями.