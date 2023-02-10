Україна офіційно попросила Нідерланди про винищувачі F-16

Міністр оборони Нідерландів Кайса Олленгрен підтвердила, що Україна зробила запит на передачу винищувачів F-16, повідомляє Європейська правда.

За словами Оллонгрен, прохання зрозуміле, але його нелегко виконати.

"Ми повинні обговорити наявність F-16 з американцями та іншими союзниками. І ми повинні серйозно дивитися на наслідки, це не може статися за одну ніч. Ми повинні бути чесними щодо цього" - сказала міністр.

"Ми дуже серйозно ставимося до запиту, але питання винищувачів вирішується не так просто" – додала воан.

Перш ніж українська армія зможе використовувати винищувачі, солдати повинні пройти відповідну підготовку. А літак є оборонною системою США, тому на нього потрібен дозвіл від американського уряду.

Оллонгрен не виключає, що в довгостроковій перспективі Україна стане однією з країн, де будуть використовуватися F-16.

"Країна все одно більше ніколи не зможе купувати російські винищувачі, як це було раніше" – зазначила вона.

Наприкінці січня прем'єр-міністр Рютте на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Франції Макроном заявив, що запиту ще не було. Тепер він формально є.

Україна вже деякий час наполягає на постачанні західних військових літаків для боротьби з Росією. Президент Зеленський висловив свою позицію під час візиту до Великої Британії, а також закликав лідерів ЄС у Брюсселі.

Після переговорів Зеленський заявив, що почув від кількох європейських лідерів, що вони готові постачати літаки, не вдаючись у подробиці. Західні країни поки що неохоче беруть на себе зобов'язання.

Крім того, домовленості про дозвіл на розміщення F-16 поширюються і на інші літаки та країни: країна, де виробляють літаки, повинна дати своє благословення на розміщення в Україні. Іноді це стосується навіть кількох країн. Наприклад, винищувачі Europfighter Typhoon виробляються чотирма країнами: Британією, Німеччиною, Італією та Іспанією.