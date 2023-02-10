У Конгресі США пропонують припинити військову і фінансову допомогу Україні

Група республіканців на чолі з членом Палати представників США Меттом Гейцом зареєструвала "Резолюцію про втому від України", в якій закликає припинити військову та фінансову допомогу Києву та сприяти укладенню мирної угоди між Києвом і Москвою. Про це, з посиланням на Fox News, повідомляє Українська правда.

У резолюції, співавторами якої включно з Гейцом виступили 10 республіканців, зазначається, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну США надали понад 110 мільярдів доларів фінансової, військової та гуманітарної допомоги Києву, зокрема понад 27,4 мільярда доларів – допомоги у сфері безпеки.

Документ перераховує військове обладнання, яке США надали Україні з лютого 2022 року, а також наводяться слова представників Пентагону, які заявили, що ця допомога "серйозно виснажила запаси Сполучених Штатів, що послабило готовність США у випадку конфлікту".

Також трампісти стверджують, що підтримкою України США ненавмисно докладаються до зростання жертв серед цивільного населення, яких, за американськими оцінками, вже 40 тисяч. Натомість, додають вони, потрібно скерувати кошти на вирішення проблем усередині США, насамперед міграційної кризи.

"Америка перебуває в стані керованого занепаду, і він посилиться, якщо ми продовжимо витрачати гроші платників податків на зовнішню війну. Ми повинні призупинити будь-яку іноземну допомогу на війну в Україні і вимагати, щоб всі учасники цього конфлікту негайно досягли мирної угоди" , – заявив Гейц.

Трампістське крило Республіканської партії США не раз спекулювало на темі того, що Вашингтон виділяє забагато коштів Україні без належного звітування. Такі ж ідеї висловлювали й більш помірковані республіканці, використовуючи це як привід не підтримувати законопроєкти про фінансову допомогу Україні.

У листопаді минулого року трампісти вже намагались внести резолюцію про аудит військової допомоги України, але вона не пройшла через профільний комітет, у якому переважали представники Демократичної партії.

Нині, коли Республіканська партія має незначну більшість у нижній палаті Конгресу, а ультраправе крило змусило спікера Кевіна Маккарті піти на поступки для здобуття більшого впливу, голоси скептиків допомоги Києву можуть звучати більш упевнено й часто.