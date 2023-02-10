Британська розвідка заявила про успіхи РФ у двох ключових секторах

За даними британської розвідки, від 7 лютого війська РФ, ймовірно, досягли тактичних успіхів у двох ключових секторах біля Бахмута і Вугледара.﻿ Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє Європейська правда.

Так, за даними британської розвідки, на північних околицях міста Бахмут сили групи Вагнера просунулися на 2-3 км далі на захід, контролюючи сільську місцевість біля головної траси М-03, що веде до міста.

"Російські війська дедалі більше домінують на північних підступах до Бахмута" , - йдеться в огляді.

Крім того, на півдні російські підрозділи просунулися до західної околиці міста Вугледар, де вони знову розпочали наступальні операції наприкінці січня 2023 року.