РФ випустила по Запоріжжю та Харківщині рекордну кількість ракет С-300

Російські загарбники вранці завдали масованого удару по Харківській та Запорізькій областях рекордною кількістю ракет С-300 з Білгородської області та району Токмака, всього було випущено 35 ракет.

"Інші вибухи, які сьогодні пролунали, це були вибухи, на жаль, ракет С-300, якими противник бив по Харківській та Запорізькій областях, по Харківській - це з району Білгорода та Запорізькій - з району Токмака, це окупована територія Запорізької області.

Загалом такий, я сказав би, рекордний удар цими ракетами. До 35 ракет зенітних випущено по Запорізькій та Харківській областях" , - заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Вранці ворог завдав ракетних ударів по місту Харкову та області. Попередньо ракетами С-300. Били по критичній інфраструктурі. Внаслідок ударів знеструмлено 150 тис. абонентів м. Харкова. Триває робота з резервування споживачів. Без постраждалих.

Минулої доби окупанти продовжували обстрілювати з мінометів та артилерії населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем було близько 10 населених пунктів області.

Окупанти завдавали ударів по місту Куп'янськ. Майже зруйновано житловий будинок. Також обстріл здійснювався і в смт Дворічна.

Також учора ворог бив із артилерії та мінометів по Харківському району. Під обстрілом були села Веселе та Червоне.

Вчора вдень російські війська завдали 14 мінометних ударів Богодухівському району. Обстріли зафіксовано у селах Уди та Червона зоря.

Вночі окупанти обстріляли ракетами С-300 смт Борову Ізюмського району. Є влучення в проїжджу частину та приватний будинок. Без постраждалих.

Вночі - масована атака по Запоріжжю . За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів – це найбільша кількість із початку повномасштабного вторгнення. Атакували об'єкти енергетичної інфраструктури.

Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Запоріжжя, Дружелюбівка, Малинівка, Новоданилівка, Новодарівка, Степове, Мала Токмачка, Чарівне, Гуляйполе, Камишеваха, Ольгівське, Новоандріївка, Щербаки, Білого, .

Надійшло 15 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об'єктів інфраструктури внаслідок обстрілу.