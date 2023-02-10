ГБР та СБУ проводять обшуки по всій вертикалі митниці

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України проводять спільну операцію з обшуками по всій вертикалі митниці.

"За попередніми оцінками, щомісяця угоди на митниці вимивали з державного бюджету орієнтовно до 10 мільярдів гривень. Це - третина від того, що мала б збирати установа протягом місяця, тобто кожна третя гривня з митних зборів йшла до кишень корупціонерів" , - йдеться у повідомленні ДБР.

Повідомляється, що зараз розпочалися обшуки у Центральному апараті Державної митної служби та Волинської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької, Одеської, Київської, Рівненської та Закарпатської регіональних митниць України.

Також встановлено близько 50 суб'єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми. Наразі їхню діяльність заблоковано, кажуть у Бюро.

Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем.

Зазначається, що докладніша інформація про скоєння корупційних правопорушень працівниками Держмитслужби та діяльність її територіальних органів буде надана після завершення першочергових слідчих дій.