Нардепу від екс-ОПЗЖ Волошину оголосили підозру у держзраді

Народному депутату України від забороненої партії ОПЗЖ Олегу Волошину оголосили підозру у державній зраді.﻿ Про це повідомляє﻿ прес-центр Служби безпеки України.

За даними слідства, Волошин протягом 2020-2021 років сприяв військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України.

Зокрема, парламентар цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах Росії. Він подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу України у своїх виступах та інтерв’ю.

"Ця та інша діяльність Волошина доводить, що він свідомо діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України" , - йдеться у повідомленні.

Генпрокурор України оголосив підозру Волошину за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зараз проводяться слідчі дії за адресами реєстрації фігуранта та його родичів і зв’язків.

СБУ зазначає, що Олег Волошин переховується за кордоном.