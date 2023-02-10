Нардепу від екс-ОПЗЖ Волошину оголосили підозру у держзраді
Народному депутату України від забороненої партії ОПЗЖ Олегу Волошину оголосили підозру у державній зраді. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
За даними слідства, Волошин протягом 2020-2021 років сприяв військово-політичному керівництву РФ у підривній діяльності проти України.
Зокрема, парламентар цілеспрямовано маніпулював суспільною думкою українців в інтересах Росії. Він подавав викривлену інформацію про військово-політичну та соціальну сферу України у своїх виступах та інтерв’ю.
"Ця та інша діяльність Волошина доводить, що він свідомо діяв на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - йдеться у повідомленні.
Генпрокурор України оголосив підозру Волошину за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зараз проводяться слідчі дії за адресами реєстрації фігуранта та його родичів і зв’язків.
СБУ зазначає, що Олег Волошин переховується за кордоном.