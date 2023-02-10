Російські ракети залетіли до повітряного простору країни НАТО - Залужний (Оновлено)

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, під час масованого удару 10 лютого дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин повітряного простору Румунії.

"11 лютого о 10:18 двома російськими крилатими ракетами "Калібр" здійснено перетин державного кордону України з Республікою Молдова.

Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетинали повітряний простір Румунії. Після чого вказана повітряна ціль знову зайшла у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Наразі ведеться її супровід та заходи щодо знищення.

Ракету було запущено з акваторії Чорного моря" , - зазначив Залужний.

Глава МЗС Ніку Попеску розпорядився терміново викликати посла Росії в Молдові Олега Васнецова, щоб укотре вказати на неприпустимість порушення повітряного простору Молдови.

"Російська сторона продовжує агресивну війну проти України, а ракетні удари по сусідній країні прямо і негативно позначаються і на громадянах нашої країни…