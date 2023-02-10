Російські ракети залетіли до повітряного простору країни НАТО - Залужний (Оновлено)
За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, під час масованого удару 10 лютого дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин повітряного простору Румунії.
"11 лютого о 10:18 двома російськими крилатими ракетами "Калібр" здійснено перетин державного кордону України з Республікою Молдова.
Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетинали повітряний простір Румунії. Після чого вказана повітряна ціль знову зайшла у повітряний простір України у точці перетину кордонів трьох держав. Наразі ведеться її супровід та заходи щодо знищення.
Ракету було запущено з акваторії Чорного моря", - зазначив Залужний.
Глава МЗС Ніку Попеску розпорядився терміново викликати посла Росії в Молдові Олега Васнецова, щоб укотре вказати на неприпустимість порушення повітряного простору Молдови.
"Російська сторона продовжує агресивну війну проти України, а ракетні удари по сусідній країні прямо і негативно позначаються і на громадянах нашої країни…
Рішуче засуджуємо недружні дії та заяви щодо Молдови. Закликаємо Російську Федерацію припинити військову агресію проти сусідньої країни, що призводить до численних людських жертв і матеріальних збитків", - заявив повідомив речник МЗС Даніел Воде.