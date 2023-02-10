ОВА: у Львівській області є влучання в об'єкт критичної інфраструктури

Під час масованої ракетної атаки РФ у п’ятницю, 10 лютого, зафіксували влучання в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області, повідомляє Новое время.

Про це у Telegram повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Внаслідок влучання почалася пожежа. На місці працюють усі служби. Масштаби ушкоджень вивчають спеціалісти.

"Через це, а також через ситуацію в інших областях у Львівській області можливі перебої з електропостачанням" , - написав він.

У Золочівському районі ракета окупантів впала за чотири метри від автобусної зупинки, але не вибухнула. Рятувальники працюють над її знешкодженням.

Ще одна ракета впала неподалік санаторію у Львівському районі. Вибухова хвиля зашкодила вікна будівлі.

За попередньою інформацією, жертв чи постраждалих у жодному з цих випадків немає.

Також Козицький зазначив, що бійці повітряного командування на Захід збили 12 ракет, з них дев'ять над Львівською областю.

10 лютого Росія здійснила нову масовану ракетну атаку. Зафіксовано пуски ракет кількома хвилями, зокрема з кораблів у Чорному морі та російських стратегічних бомбардувальників.

Росія здійснила 71 запуск крилатих ракет типів Х-101, Х-555, Калібр. З них Повітряні сили ЗСУ та інші Сили оборони України знищили 61 крилату ракету.