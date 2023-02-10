Зеленський порівняв методи мобілізації в Україні та Росії під час війн

Володимир Зеленський оцінив ситуацію з мобілізацією в Україні, факти ухилення від призову і тих, хто продовжує розважатися під час війни, повідомляє Новое время.

Президент України Володимир Зеленський провів спільну з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Шарлем Мішелем прес-конференції в рамках саміту за участі глав держав і урядів 27 країн-членів Євросоюзу. Зеленський заявив, що вести тривалу війну дуже важко, і дійсно є особи, які ухиляються від мобілізації, проте Україна не буде робити як Росія, а буде керуватися європейськими цінностями.

«Ми не можемо діяти як Росія — заганяти палицями на війну. Ми не така держава. Це парадокс. Ми воюємо за цінності європейські, і ми хочемо бути членом Європейського Союзу, тому навіть воювати ми маємо з урахуванням таких цінностей», ― каже він.

Крім того, президент попросив навчитися розділяти різні речі, за його словами, крім забезпечення мобілізованими фронту, ще треба щоб хтось сплачував податки.

«Мені здається, що не треба усе змішувати. Дуже складно воювати так довго. І тут велика вдячність воїнам, і не тільки тим воїнам, які знаходяться на лінії фронту, але перш за все їм, вони віддають свої життя. Але й усім тим, хто воює всередині держави — на своїх робочих місцях, тому що треба підтримувати армію і робочі місця. Люди повинні працювати і сплачувати податки», ― відповів він на питання про те, коли всі в Україні перейдуть на воєнний стан, і не будуть ухилятися від мобілізації.

Зеленський наголосив, що є різні ситуації, і в людей можуть бути різні трагедії. Крім того, не всі психологічно витримують навантаження, і ці ситуації потрібно мати на увазі.

«На жаль, є ті, хто відпочивають. І є такі люди. Слава Богу, що це не мільйони людей. На жаль, такі виклики були історично впродовж усіх війн. І ми не є винятком. І тому інформаційна політика передусім… Президент має показувати, як треба поводитись. Журналісти мають показувати, де там хто… відпочиває, і трішечки напружувати такий напрям» , ― підкресли він.

За словами українського лідера, дуже багато у війні залежить від об'єднання всіх громадян країни. Саме так українці зупинили росіян, а тепер треба об'єднатися, щоб перемогти.