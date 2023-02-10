Клімкін: у Герасимова є концепція глобальної, комплексної, тотальної війни

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю Radio NV заявив, що в очільника російських окупаційних сил в Україні Валерія Герасимова є концепція тотальної війни, повідомляє Новое время.

"Не просто так Герасимов знову призначений керівником всього того, що російська армія робить щодо України. У нього є концепція глобальної, комплексної, тотальної війни. І це означає, що задіяними одночасно мають бути всі інструменти — не лише військові, але також економічні, і зокрема гібридні - інформаційні" , — сказав Клімкін Radio NV.

Колишній міністр закордонних справ України прогнозує в найближчі тижні російські інформаційні кампанії в Україні та на Заході, «які будуть комусь розривати мозок».

"Просто змінити ситуацію воєнним шляхом вони вже не можуть. … Але це означає, що вони будуть йти шляхом „а давайте зруйнуємо все, що можемо“ — і фізично, але також і ментально. Я абсолютно впевнений, що це буде логіка Росії. Ви побачите російські трюки, я думаю, що в найближчі тижні навіть" , — заявив він.

11 січня Міноборони РФ оголосило, що замість Сергія Суровікіна командувати угрупованням російських військ в Україні буде голова Генштабу РФ Валерій Герасимов.

16 січня українська військова розвідка повідомила, що Путін доручив Герасимову захопити Донбас до березня.

За даними Bloomberg, Путін розраховує, що новий наступ армії РФ у лютому-березні 2023 року дозволить окупантам перехопити ініціативу у ЗСУ. При цьому він налаштований вести війну проти України багато років.

6 лютого видання Financial Times повыдомляло, що новий масштабний наступ РФ розпочнеться протягом 10 днів.

9 лютого радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війська РФ вже розпочали новий масштабний наступ, про який попереджала українська розвідка.

10 лютого після нічної атаки дронів Росія провела нову ракетну атаку.

За даними Повітряних сил українські військові збили 61 з 71 ракети.