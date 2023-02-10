Світовий банк виділив $50 млн на ремонт інфраструктури України

Вперше Світовий банк надає фінансування у розмірі $50 млн на відновлення зруйнованої росією інфраструктури в Україні, повідомляє Новое время.

Сьогодні Світовий банк оголосив про новий проект вартістю $50 млн, спрямований на ремонт та відновлення транспортної інфраструктури України.

"Мета проекту — підтримка надання невідкладної гуманітарної допомоги та відновлення, а також збільшення пропускної спроможності імпортних та експортних коридорів. Грантове фінансування для цього проекту надається в рамках Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), незабаром очікується надходження додаткового фінансування в розмірі до $535 млн" , — говориться в повідомленні банку.

За оцінками Світового банку, понад 2 100 сіл, 51 мале та 35 великих, які були деокуповані, стикаються з проблемою порушення транспортних шляхів через війну. Транспортна мережа України зазнала значних прямих збитків, які становить понад $29,9 млрд. Економічна ж шкода від порушення роботи транспорту додатково становить $26,1 млрд станом на 1 червня 2022 року.

Станом на початок 2023 року Росія нанесла збитків і руйнувань Україні на суму $600−750 млрд. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на спільній прес-конференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн після засідання Колегії комісарів Європейської комісії з урядом України.