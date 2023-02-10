Кабмін ухвалив рішення про звільнення всіх заступників голови МВС

Сьогодні,10 лютого, Кабінет міністрів України прийняв рішення про звільнення низки чиновників, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Сьогодні рішенням Кабміну було звільнено всіх заступників міністра внутрішніх справ України. А саме:

Мері Акопян;

Ігоря Бондаренка;

Сергія Гончарова;

Богдана Драп’ятого;

Катерину Павліченко.

Крім того, Кабінет міністрів звільнив першого заступника міністра економіки України - Дениса Кудіна та заступника голови державного агентства розвитку туризму України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації - Ольгу Рабійчук.

Нагадаємо, сьогодні заступники голови Міністерства внутрішніх справ України написали заяви про відставку.

Крім того, 8 лютого Кабмін звільнив першого заступника Міністра охорони здоров’я України.