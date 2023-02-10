Зеленський провів чергове засідання Ставки: що обговорювали

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю 10 лютого провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Офіс президента.

"Учасники заслухали інформацію про поточну ситуацію на передовій. Окрему увагу приділили захисту українських позицій на Донеччині – в районі Бахмута, Вугледара, а також у районі Кремінної на Луганщині та на інших ділянках фронту, де тривають активні бойові дії.

Керівництво розвідки доповіло про дії ворога та його плани на найближчу перспективу".

Зазначається, що було обговорено забезпечення сил оборони технікою й боєприпасами та їх розподіл між угрупованнями.

Крім того, на засіданні Ставки розглянули ефективність протидії сил ППО України нинішній масованій ракетній атаці Росії.

Вказано, що було дано необхідні доручення щодо ліквідації наслідків ракетних влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури.

Згідно з повідомленням ОП, окремо учасники засідання зупинилися на підготовці до проведення наступного засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" з урахуванням домовленостей, досягнутих Зеленським під час нещодавніх закордонних візитів.