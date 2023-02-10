У Нацгвардії розповіли, що чекає на новобранців у "Гвардії наступу"
У рамках формування підрозділів "Гвардії наступу" бригади Нацгвардії пройдуть етапи комплектування, а потім їх переведуть на один з полігонів, де почнеться етап їхньої підготовки, повідомляє Ділова столиця.
Про це розповів командир 4 бригади оперативного призначення Національної гвардії "Рубіж" полковник Артем Іллюхін з посиланням на пресслужбу НГУ.
"Щодо підготовки бійців цих бригад, то спочатку ці підрозділи комплектуються – рота, батальйон тощо. Потім вони відбувають на один з полігонів і починається підготовка. Вона включає у себе, зокрема, одиночну підготовку військовослужбовця, тобто — індивідуальну піхотну підготовку, потім у складі підрозділу", — сказав він.
Полковник Нацгвардії зазначив, що паралельно з цим починають готуватися й сержанти, а також — фахівці, які були призначені на посади гранатометників, кулеметників, снайперів тощо.
Після закінчення одиночної підготовки військових, яка триватиме до двох тижнів, почнеться підготовка у складі відділення, яка має закінчитися бойовими стрільбами відділень, заявив він.
Цей етап закінчується тактичними навчаннями взводів з бойовою стрільбою. Потім переходитимуть до злагодження підрозділів у складі роти. Після того – до злагодження у складі батальйону.
За словами Іллюхіна, паралельно з одиночною підготовкою упродовж перших двох тижнів починається підготовка сформованого штабу батальйону за системою прийняття рішення країн-партнерів НАТО, з урахуванням досвіду виконання бойових завдань у попередні роки і з досвідом, здобутим після 24 лютого.
Окремо представник НГУ сказав, що підготовка до наступальних дій відрізняється від підготовки для оборони.
"Все це включається в етапи підготовки, починаючи від малих тактичних груп і закінчуючи вже у складі підрозділу взвод, рота", — зазначив він.
Як повідомлялося, 3 лютого стало відомо, що МВС почало формувати штурмові бригади добровольців, які мають посилити Сили оборони та брати участь у звільненні окупованих територій України.
За два дні з моменту відповідного оголошення до "Гвардії надійшло понад 3500 тисяч звернень на вступ.