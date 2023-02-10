ДПС: У Чернівецькій області відкрили новий пункт пропуску на кордоні з Румунією

У Чернівецькій області на кордоні з Румунією відкрили новий автомобільний пункт пропуску Дяківці - Раковець. Перший автомобіль вже перетнув кордон на виїзд з України, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Запланована пропускна спроможність пункту на добу — до 300 машин, зокрема 10 автобусів, 1550 осіб, зокрема 500 пішоходів. У пункті пропуску передбачено шість смуг руху для оформлення транспорту та окрема смуга руху для людей, які перетинають кордон пішки.

Будівництво пункту пропуску Дяківці — Раковець почалося 2013 року, 2015 року проект перетворився на довгобуд, влітку 2022 року будівництво реанімували.

З 10 листопада 2022 року на українсько-румунському кордоні у Чернівецькій області розпочав роботу міжнародний автомобільний пункт пропуску Красноільськ — Вікову-де-Сус.