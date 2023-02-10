У ЄС і США засудили останній масований ракетний удар Росії

У Європейському Союзі та США засудили останню масовану ракетну атаку Росії по українській інфраструктурі вночі та вранці 10 лютого, повідомляє Європейська правда.

"Росія знову атакує Київ, Харків, Запоріжжя, Львів та інші українські міста і порушила при цьому повітряний простір Молдови. Удари по цивільних цілях - це воєнні злочини і ці вчинки не залишаться безкарними. ЄС допомагатиме Україні захищатися, доки вона не візьме гору" , - відреагував головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

Russia is attacking again Kyiv, Kharkiv, Zaporozhia, Lviv and other Ukrainian cities, and has also violated Moldovan air space. Bombing civilian targets are war crimes and will not go unpunished.The EU will help #Ukraine defend itself until it prevails. We #StandWithUkraine — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 10, 2023

Міністр закордонних справ Естонії назвав нову хвилю атак

"терором у чистому вигляді". "Ми продовжимо робити усе можливо, щоб зупинити агресора раз і назавжди. Україна переможе" , - написав він.

Today again, Russia's missiles & drones rained down on different cities of Ukraine. I strongly condemn these deliberate attacks, this is pure terror. We continue to do everything we can to stop the aggressor once and for all. #Ukraine ???????? will win! — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) February 10, 2023

Посол США Бріджит Брінк у зв’язку з обстрілами заявила, що світло завжди перемагатиме темряву та нагадала слова президента Байдена про те, що США будуть підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно.

Ukraine still standing strong despite more strikes on critical infrastructure. Light will always prevail over darkness, and as @POTUS said to the American people on Tuesday, “America is united in our support for your country. We will stand with you as long as it takes.” — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) February 10, 2023

Нагадаємо, протягом доби 10 лютого в Україні було вже три повітряні тривоги, під час другої відбувся основний масований обстріл. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили оборони України з вечора 9 лютого та протягом ранку 10 лютого збили 61 крилату ракету з 71 і 5 дронів; включно з С-300 Росія випустила по Україні 106 ракет.

Ракети поцілили в обʼєкти енергетичної інфраструктури у шістьох областях, найскладніша ситуація – у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.

При цьому, українська сторона заявила, що випущені з Чорного моря "Калібри" порушили повітряний простір Молдови та Румунії. Водночас, Бухарест заявив, що порушення повітряного простору Румунії не було і ракета пролетіла за 35 км від кордону.