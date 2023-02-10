У ЄС і США засудили останній масований ракетний удар Росії
У Європейському Союзі та США засудили останню масовану ракетну атаку Росії по українській інфраструктурі вночі та вранці 10 лютого, повідомляє Європейська правда.
"Росія знову атакує Київ, Харків, Запоріжжя, Львів та інші українські міста і порушила при цьому повітряний простір Молдови. Удари по цивільних цілях - це воєнні злочини і ці вчинки не залишаться безкарними. ЄС допомагатиме Україні захищатися, доки вона не візьме гору", - відреагував головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.
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"терором у чистому вигляді". "Ми продовжимо робити усе можливо, щоб зупинити агресора раз і назавжди. Україна переможе", - написав він.
Посол США Бріджит Брінк у зв’язку з обстрілами заявила, що світло завжди перемагатиме темряву та нагадала слова президента Байдена про те, що США будуть підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно.
Нагадаємо, протягом доби 10 лютого в Україні було вже три повітряні тривоги, під час другої відбувся основний масований обстріл. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили оборони України з вечора 9 лютого та протягом ранку 10 лютого збили 61 крилату ракету з 71 і 5 дронів; включно з С-300 Росія випустила по Україні 106 ракет.
Ракети поцілили в обʼєкти енергетичної інфраструктури у шістьох областях, найскладніша ситуація – у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях.
При цьому, українська сторона заявила, що випущені з Чорного моря "Калібри" порушили повітряний простір Молдови та Румунії. Водночас, Бухарест заявив, що порушення повітряного простору Румунії не було і ракета пролетіла за 35 км від кордону.