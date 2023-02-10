Верещук: У звільненому Криму керівні посади можуть здобути ветерани

Джерелом управлінських кадрів у Криму після визволення півострова можуть стати ветерани, повідомляє Новое время.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у Telegram.

Верещук пише, що у п'ятницю, 10 лютого, в уряді обговорювалися питання підготовки кадрового резерву для Криму.

«Є чудове джерело управлінських кадрів для півострова. Це наші ветерани! - зазначила вона.

8 лютого Верещук повідомила, що невдовзі українські відомства почнуть готувати кадровий резерв для Криму.

Глава ГУР Міноборони Кирило Буданов у вересні заявляв, що ЗСУ зайдуть до Криму до кінця весни.

В опублікованому 31 січня інтерв'ю The Washington Post Буданов сказав, що «ми повинні зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому».

2 лютого видання Politico з посиланням на чотирьох високопоставлених представників американського Міністерства оборони повідомило, що Пентагон не вірить, що Україна має або скоро буде мати здатність витіснити російські війська з Криму.

Наприкінці січня колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Ходжес заявляв, що боротьба за Крим стане ключовою у війні Росії проти України, і прогнозував, що Україна протягом наступних кількох місяців створюватиме умови для остаточного звільнення півострова.