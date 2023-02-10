Єврокомісія представить послам ЄС нові санкції проти РФ, - журналіст
Європейська комісія має до кінця тижня представити послам Європейського союзу новий пакет санкцій проти РФ, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.
"Цими вихідними Європейська комісія проінформує послів ЄС про 10-й пакет санкцій блоку щодо Росії", - йдеться у повідомленні.
Йозвяк зазначив, що він має бути затверджений до 24 лютого.
Саме у цей день 2022 року РФ розпочала повномасштабний наступ в Україну.
Нагадаємо, що Європейський союз може ухвалити нові санкції проти білоруського режиму та РФ вже в лютому.
Новий пакет санкції ЄС проти Росії будуть націлені проти військової машини ворога. Країна-окупант повинна заплатити ціну за пролиту кров.