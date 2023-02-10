Укренерго: На вихідні в окремі години не відключатимуть світло

В Україні можуть не відключати світло за графіками в окремий години 11 та 12 лютого, незважаючи на сьогоднішній масований удар росіян, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.

За його словами, атака росіян трохи вплинула на плани відновлення генерації електроенергії в країні, але катастрофи знову не сталося і росіянам знову не вдалося досягти своєї мети - викликати повний блекаут всієї енергосистеми України для того, щоб завдати якомога більше шкоди цивільному населенню.

Кудрицький додав, що енергетики зараз виконують свою частину роботи - ремонтують те, що було пошкоджено, і включають об'єкти, які були відключені під час атаки.

"І, за моїми прогнозами, внаслідок того, що ми все ж таки відновимо певні обсяги генерації, і внаслідок того, що ми наближаємося до вихідних, де споживання завжди менше, ми матимемо стабільну, контрольовану ситуацію в суботу та неділю в енергосистемі. І я навіть акуратно спрогнозую, що в деякий час у нас не буде введено ліміти споживання" , - зазначив він, додавши, що це означає відсутність відключень світла.

Нагадаємо, росіяни 10 лютого в черговий раз завдали масованого ракетного удару по Україні.

Пізніше прем'єр Денис Шмигаль розповів, що після всіх атак росіян в Україні пошкоджено кожну другу підстанцію.