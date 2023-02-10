В Угорщині підтвердили, що Зеленський запросив Орбана в Україну

Під час зустрічі в межах саміту Європейського Союзу в Брюсселі в четвер президент Володимир Зеленський запросив угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана відвідати Україну, повідомляє Європейська правда.

Про це в коментарі Telex підтвердив прессекретар Орбана Берталан Хаваші.

"Новина правдива, український президент запросив Віктора Орбана. Коли це буде необхідно і своєчасно, прем'єр-міністр відвідає Київ" , – прокоментував він.

Угорський прем’єр провів прямі переговори з Володимиром Зеленським у Брюсселі в четвер разом з кількома іншими лідерами ЄС. Під час саміту глави держав і урядів розділилися на чотири групи для переговорів із Зеленським.

Орбан зустрівся з Зеленським у компанії лідерів Болгарії, Кіпру, Греції, Хорватії, Австрії та Словенії. Вони потисли один одному руку – фото цього моменту угорський прем’єр опублікував у соцмережах.

Прем’єр Угорщини лишається одним із небагатьох лідерів країн Європи, які не бували в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ. Водночас Київ у листопаді 2022-го відвідала угорська президентка Каталін Новак.

Після початку російського вторгнення між Києвом та Будапештом погіршились і без того напружені раніше відносини. Наприкінці січня Орбан на зустрічі з журналістами у Будапешті виклав свою позицію щодо поточної ситуації російсько-української війни, з якої випливає, що він не вірить у перемогу України та вважає, що вона поступово перетворюється на некеровану руїну.

Після цього МЗС України викликало угорського посла для пояснень.